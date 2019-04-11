اونلاين | يلا شوت ARSENAL مشاهدة مباراة آرسنال ونابولي بث مباشر 11-4-2019 الدوري الأوروبي

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موعد مباراة آرسنال ونابولي اليوم

البطولة : الدوري الأوروبي

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القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : محمد بركات

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية