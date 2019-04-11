اونلاين | مشاهدة مباراة ارسنال ونابولي بث مباشر اليوم 11-4-2019 في الدوري الاوروبي

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معركة كروية شرسة لعشاق الكرة العالمية تنطلق اليوم عندما يحل فريق نابولي الإيطالي ضيفا ثقيلا على نظيره أرسنال الإنجليزي في المباراة التي ستجمع الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس على ملعب الإمارات معقل الجانرز في قمة مباريات ذهاب دور الـ8 لبطولة والتي من المتوقع أن تشهد جانب كبير من الإثارة والمتعة نظرًا الشعبية وقوة الفريقين كونهما ينافسان في اثنين من أقوى دوريات العالم الإنجليزي والإيطالي وكما عودكم موقعنا يلا شوت بلس على تقديم خدمة مميزة ومضمونة لمتابعينا الأعزاء بعمل البث المباشر لمباراة أرسنال ونابولي اليوم عبر روابط متعددة تناسب جميع السرعات لديك عزيزي المتابع مشاهدة مباراة ارسنال ونابولي بث مباشر.

يخوض أرسنال واحدا من أصعب مبارياته هذا الموسم ويدخل الجانرز لقاء اليوم تحت قيادة المدير الفني الإسباني أوناي إيمري وهم عازمين على تحقيق الفوز رافعين شعار لا بديل عن الفوز من أجل تسهيل مهمته في مباراة العودة والتي ستكون على ملعب سان باولو معقل فريق الجنوب الإيطالي نابولي وكان أرسنال قد تأهل لهذا الدوري بعدما تخطى عقبة رين الفرنسي بعدما نجح في عمل ريمونتادا تاريخية بالفوز بثلاثية نظيفة في ملعبه ليعوض هزيمته في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف ويسعى إيمري للفوز ببطولة الدوري الأوروبي وتحقيق أول لقب له مع المدفعجية خاصة وأن الفريق ودع البطولة في النسخة الماضية من الدور نصف النهائي وسيدفع إيمري بتشكيل ناري في مواجهة نابولي واضعا أوباميانج لاكازيت وأوزيل في المقدمة لتحقيق الانتصار ويتواجد الدولي المصري محمد النني ضمن قائمة المدفعجية في مباراة اليوم بث مباشرمباراة ارسنال ونابولي اليوم.

نابولي الفريق الضيف في مباراة اليوم يدخل مباراة اليوم وهو قادم من تعادل مخيب للآمال في بطولة الدوري الإيطالي يفقد إكلينيكيا فرصة المنافسة على اللقب يكتفي بوصافة الترتيب حتى الآن ويسعى المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتي لانقاذ موسمه مع فريقه بتحقيق لقب هام وكان نابولي قد تأهل لهذا الدور بعدما تخطى عقبة ريد بول النمساوي في دور الـ16 بعدما فاز ذهابا بثلاثية نظيفة قبل أن يخسر في الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ويعتمد أنشيلوتي في مباراة اليوم على صخرة الدفاع السنغالي كوليبالي بالإضافة لمهاجمة المميز أنسيني يقاتل لاعبو نابولي للعودة بنتيجة إيجابية بث مباشر مباراة ارسنال ونابولي.

موعد مباراة ارسنال ونابولي اليوم والقنوات الناقلة حيث تنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشر مساءا بتوقيت أبوظبي وستكون beIN SPORTS HD 1 على رأس القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ونابولي اليوم بصوت المعلق الرياضي محمد بركات بالإضافة إلى قنوات Sport TV 1 و RMC Sport 1 وستكون مباراة اليوم مليئة بالندية والقوة بين الفريقين yalla shoot plus مشاهدة مباراة ارسنال ونابولي بث مباشر اليوم الخميس.