اونلاين | يلا شوت الجديد "Arsnal" مباريات اليوم Yalla Shoot| رابط مشاهدة مباراة ارسنال ونابولي بث مباشر دون تقطيع

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رابط | مباراة ارسنال ونابولي ف الدوري الاوروبي

تحوم الشكوك حول مشاركة ثنائي ارسنال جرانيت تشاكا و لوران كوسيلني في مباراة الفريق المقبلة ضد نابولي في ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي مساء الخميس .

رابط | مباراة ارسنال ونابولي ف الدوري الاوروبي

و غاب تشاكا عن مباراتي ارسنال الماضيتين في البريميرليج بسبب الإصابة في حين لم يلعب الفرنسي كوسيلني أي مباراة مع الفريق منذ العطلة الدولية الماضية.

رابط | مباراة ارسنال ونابولي ف الدوري الاوروبي

و قال أوناي إيمري مدرب ارسنال في تصريحات صحفية : لا أعرف ، كوسيلني يجب أن يعود اليوم و لكن أمس كنا نعرف أن الأمر ليس ممكنا .

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رابط | مباراة ارسنال ونابولي ف الدوري الاوروبي

و أضاف المدرب : أريد أن أكون إيجابيا بشأن مباراة نابولي و لكن الأمور تعتمد على من يتعافى من اصابته و بالنسبة لتشاكا فهو الأمر ذاته ، هناك شك حول مشاركتهما في لقاء الخميس .

رابط | مباراة ارسنال ونابولي ف الدوري الاوروبي

و استطرد إيمري : نملك لاعبين آخرين و نعرف أنه يمكننا أن نقدم أداء جيدا بهؤلاء الاعبين فقد فزنا معهم من قبل .

رابط | مباراة ارسنال ونابولي ف الدوري الاوروبي

ارسنال ونابولي