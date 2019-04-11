اونلاين | مشاهدة مباراة ارسنال ونابولى اليوم بث مباشر فى الدورى الاوروبى

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تعود الأجواء المشتعلة لمباريات بطولة الدوري الأوروبي أو اليوروباليج كالعادة اليوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر أبريل لعام 2019 ميلاديا حيث يلتقي فريق أرسنال الذي يضم النجم المصري محمد النني أمام نظيره فريق نابولي الإيطالي في مباراة من أقوى المباريات التي تجمع بين الفريقين في إطار مباريات ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة اليوم الخميس 11-4-2019 على أرضية ملعب استاد الامارات معقل الفريق الانجليزي الجانرز ويمكنكم مشاهدة مباراة ارسنال ونابولي اليوم الخميس في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 1 مشاهدة مباراة ارسنال ونابولي بث مباشر اليوم الخميس في الدوري الأوروبي.

مشاهدة موقعة إنجليزية إيطالية قوية بين آرسنال ونابولي بث مباشر حيث يرغب فريق أرسنال في مواصلة توهجه تحت قيادة المدير الفني أوناي إيمري رغم أنه خسر في آخر مبارياته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيفرتون بهدف نظيف ويحتل الجانرز المركز الخامس في ترتيب البريميرليج برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن توتنهام الذي يحتل المركز الرابع حيث لعب الفريق 32 مباراة وحقق الفوز في 19 لقاء وتعادل في ست وتعرض للهزيمة في سبع مباريات بينما في اليوروباليج صعد لدور ربع النهائي بعدما فاز على فريق رين الفرنسي ويرغب في الفوز بنتيجة كبيرة قبل موقعة الإياب في إيطاليا لتسهيل مهمته في التأهل لنصف النهائي شاهد مباراة ارسنال ونابولي بث مباشر.

بث حي بدون أي تقطيع مشاهدة مباراة ارسنال ونابولي في مباراة مثيرة اليوم الخميس في الدوري الأوروبي على بي ان سبورتس اتش دي حيث يدفع أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال بقوته الضاربة مثل الألماني مسعود أوزيل والفرنسي لاكازيت والجابوني أوباميانج لقيادة الفريق لتحقيق الفوز أما نابولي الإيطالي الضيف تعادل بهدف لمثله أمام جنوى في الجولة 31 من الدوري الإيطالي ويحتل المركز الثاني برصيد 64 نقطة خلف يوفنتوس صاحب الصدارة برصيد 84 نقطة في 31 مباراة وفاز نابولي في 19 مباراة وتعادل في سبع لقاءات وخسر خمس مواجهات ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه قبل استضافة العودة على ملعبه في طريق الصعود لنصف نهائي يوروبا ليج مشاهدة مباراة ارسنال ونابولي بث مباشر في الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ارسنال ونابولي والقنوات الناقلة وتنقل مباراة ارسنال ونابولي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة 21:00 العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة 22:00 في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي 1 بث مباشر مباراة ارسنال ونابولي.