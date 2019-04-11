اونلاين | Yalla shoot - يلا شوت | مشاهدة مباراة ارسنال ونابولي بث مباشر اليوم بالدوري الاوروبي | كورة اونلاين

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أكد مدرب فريق آرسنال "أوناي إيمري" على صعوبة مواجهة فريق نابولي في مباراة الغد في الدوري الأوروبي.

ويلتقي الفريقان في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي البطولة.

وقال "إيمري" في مؤتمر صحفي نشرته شبكة "فوتبول لندن" العالمية: "أعتقد أن الأمور ستكوت 50%-50%، نابولي يمتلك تاريخًا كبيرًا مثلنا، هم يحتلون المركز الثاني في الدوري الإيطالي، ويلعبون بشكل جيد للغاية، لقد جاءوا من مجموعة قوية في دوري الأبطال، كان هناك تنافسية للغاية".

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وأضاف: "سيكون الأمر صعبًا بالنسبة لنا، ولكن نمتلك الثقة، نحن بحاجة إلى أن نتسم بالاتساق في كلتا المباراتين، لدي احترام كبير لكل مدرب، أنشيلوتي هو الأفضل، مسيرته مذهلة".

وواصل: "هذه المباراة ستكون على مستوى عالِ ونحن نحب اللعب بتلك الطريقة، إنه اختبار كبير بالنسبة لنا، نريد أن نلعب ضد أفضل الفرق ونابولي واحد منهم".

وأردف: "نحن بحاجة إلى أن نكون متسقين في كل مباراة، كل مباراة تعطي الكثير من المعلومات، توازننا يتحسن، لكنه ليس كافيًا، نحن بحاجة للفوز غدًا، وسيكون من المهم كذلك ألا تستقبل شباكنا أهداف".

وأنهى قائلًا: "نابولي لديه عروض جيدة هذا الموسم، يجب أن نكون منافسين للغاية في 90 دقيقة، فكرتنا هي الفوز وعدم استقبال أهداف، نحن مستعدون لأوقات إضافية وركلات جزاء، ستكون مباراة جيدة جدًا غدًا".

ارسنال ونابولي