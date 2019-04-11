رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي بيراميدز فوزاً صعباً على الاتحاد السكندري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم الخميس في طار منافسات الدوري المصري الممتاز. وأحرز ثلاثية بيراميدز اللاعب إيريك تراوري "هاتريك" بينما سجل الاتحاد السكندري هدفين بقدم رزاق سيسيه وخالد قمر. وفيما يلي نرصد لكم ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري: 1- الأهلي: 58 نقطة 2- بيراميدز: 57 نقطة 3- الزمالك: 57 نقطة 4- المصري: 45 نقطة 5- مصر المقاصة: 40 نقطة 6- المقاولون العرب: 40 نقطة 7- الإسماعيلي: 36 نقطة Advertisements 8- الإنتاج الحربي: 35 نقطة 9- طلائع الجيش: 34 نقطة 10- الاتحاد السكندري: 32 نقطة 11- الجونة: 32 نقطة 12- وادي دجلة: 31 نقطة 13- حرس الحدود: 29 نقطة 14- بتروجيت: 28 نقطة 15- سموحة: 28 نقطة 16- إنبي: 27 نقطة 17- الداخلية: 26 نقطة 18- النجوم: 25 نقطة

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