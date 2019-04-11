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رياضة | أهداف مباراة - الإتحاد السكندري 2 × 3 بيراميدز

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الإتحاد السكندري 2 × 3 بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الممتاز

طلائع الجيش

2

x
17:30

1

الداخلية

المصري البورسعيدي

2

x
17:30

1

الزمالك

الاتحاد السكندري

2

x
20:00

3

بيراميدز

المقاولون العرب

1

x
20:00

0

حرس الحدود

الدوري الأوروبي 2018/2019

آرسنال - إنجلترا

2

x
21:00

0

نابولي - إيطاليا

فياريال - أسبانيا

0

x
21:00

1

فالنسيا - أسبانيا

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بنفيكا - البرتغال

1

x
21:00

0

آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا

سلافيا براغ - التشيك

0

x
21:00

0

- إنجلترا

دوري كأس الأمير

الإتفاق

0

x
17:40

0

الفتح

الباطن

1

x
18:00

2

الشباب

الحزم

1

x
19:30

0

الرائد

الرابطة التونسية المحترفة الأولى

النادي الإفريقي

0

x
16:00

1

النادي الصفاقسي

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الكلمات الدلائليه
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