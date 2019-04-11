رياضة | أهداف مباراة - الإتحاد السكندري 2 × 3 بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الإتحاد السكندري 2 × 3 بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
2
x
17:30
1
الداخلية
المصري البورسعيدي
2
x
17:30
1
الزمالك
الاتحاد السكندري
2
x
20:00
3
بيراميدز
المقاولون العرب
1
x
20:00
0
حرس الحدود
الدوري الأوروبي 2018/2019
آرسنال - إنجلترا
2
x
21:00
0
نابولي - إيطاليا
فياريال - أسبانيا
0
x
21:00
1
فالنسيا - أسبانيا
بنفيكا - البرتغال
1
x
21:00
0
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
سلافيا براغ - التشيك
0
x
21:00
0
تشيلسي - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
0
x
17:40
0
الفتح
الباطن
1
x
18:00
2
الشباب
الحزم
1
x
19:30
0
الرائد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي الإفريقي
0
x
16:00
1
النادي الصفاقسي