رياضة | أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز بيراميدز على الاتحاد (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز بيراميدز على الاتحاد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز على فوز الفريق على الاتحاد السكندري 3-2 في الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية بيراميدز ايريك تراوري "هاتريك" في الدقائق 60 و82و84 بينما هدفي الاتحاد سجلهما سيسيه وخالد قمر في الدقيقتين 35 و63 .

وقال تركي آل الشيخ على صفحته بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي :" الحمدالله فوز مستحق ... ابطال ورجال".

وصل بيراميدز إلى النقطة 57 في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الزمالك وصيف البطولة وتوقف الاتحاد عند 32 نقطة في المركز 11.