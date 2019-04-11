رياضة | الخطيب يستقبل طارق دياب نجم الكرة التونسية

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استقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، الكابتن طارق دياب، نجم الكرة التونسية في عصرها الذهبي ووزير الرياضة التونسي الأسبق، ظهر اليوم، بفرع الأهلي بالشيخ زايد.

وحضر «دياب» بصحبة الكابتن وائل جمعة، نجم الأهلي؛ لزيارة رئيس الأهلي، والاطمئنان عليه، خاصة وأن الكابتن الخطيب تربطه علاقة وطيده بكل نجوم الكرة العربية في جيله؛ وفي مقدمتهم طارق دياب.

واصطحب الكابتن الخطيب، صديقه، طارق دياب، في جولة بفرع الأهلي بالشيخ زايد لتفقد المنشآت، وملاعب النادي المختلفة. ووجه رئيس الأهلي التحيه إلى "زميل الملاعب العربية" لحرصه على زيارة واستعادة الذكريات الجميلة في السبعينات والثمانينات.

يذكر أن الكابتن طارق دياب يتواجد في القاهرة للمشاركة في فعاليات قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تجري غدًا بالقاهرة.