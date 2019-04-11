رياضة | بأمر رونالدو.. يوفنتوس يستهدف نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأمر رونالدو.. يوفنتوس يستهدف نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الخميس من العاصمة الفرنسية باريس أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي تستهدف الحصول على خدمات نجم ريال مدريد فرانشيسكو إيسكو خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت شبكة " لي 10 سبورت " أن إدارة البيانكونيري ترغب في التوقيع مع إيسكو كواحد من الأهداف الرئيسية خلال الإنتقالات المقبلة خاصةً وأن الشكوك تحوم حول مشاركة اللاعب مع الملكي بصورة أساسية بسبب مستواه المهزوز خلال الفترة القليلة الماضية.

وكان إيسكو قد عاش فترة صعبة مؤخراً خاصة مع توالي الأرجنتيني سانتياجو سولاري مهمة تدريب الفريق وكان على رأس المغادرين في الصيف لكن عودة زيدان جعلت اللاعب يقاتل على أرضية الملعب من أجل إثبات أحقيته بمكان في التشكيل الأساسي للملكي.

وإنضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً إلى صفوف الريال في العام 2013 قادماً من نادي مالاجا الإسباني وخاض مع فريقه 269 مباراة في جميع المسابقات نجح في تسجيل 48 هدفاً وساهم في صناعة 52 هدفاً لزملائه وتم تقدير قيمته السوقية ب60 مليون يورو.