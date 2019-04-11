رياضة | بيراميدز يقلب الطاولة على الاتحاد ويرعب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يقلب الطاولة على الاتحاد ويرعب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بيراميدز فوزا غاليا على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية بيراميدز ايريك تراوري "هاتريك" في الدقائق 60 و82و84 بينما هدفي الاتحاد سجلهما سيسيه وخالد قمر في الدقيقتين 35 و63 .

وشهدت المباراة طرد عمر خربين لاعب بيراميدز ليغيب عن مباراة فريقه المقبلة أمام الأهلي.

وصل بيراميدز إلى النقطة 57 في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الزمالك وصيف البطولة وتوقف الاتحاد عند 32 نقطة في المركز 11.