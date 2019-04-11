رياضة | المشكلة الأولى لـ"هازارد" في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشكلة الأولى لـ"هازارد" في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي من الانضمام بشكل رسمي إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

افاد موقع ديفنسا سنترال، أن هازارد استقر على الانضمام لريال مدريد في الصيف المقبل رافضاَ فكرة تمديد عقده مع تشيلسي واختيار اللعب في الدوري الإسباني.

وصول هازارد إلى ريال مدريد يعد واحد من احد أحلام اللاعب منذ طفولته خاصة بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق من جديد.

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واشار الموقع إلى أن هناك مشكلة للبلجيكي هازارد في ريال مدريد منذ البداية وهي متعلقة بمنزله الجديد بعد انتقاله الرسمي للفريق.

واكدت التقارير على أن هازارد سيعيش في احد المنازل بمنطقة لا فينكا وهي من الأماكن المفضلة للاعبي كرة القدم من حيث المرافق والأمان ولكن المشكلة عند هازارد بأنه سيكون أكثر تأييدًا في هذه المنطقة.

وطرح المقربين من إدارة ريال مدريد منح هازارد منزل في لاموراليخا وهي منطقة فاخرة أيضاً ولكنها قريبة للغاية من المدينة الرياضة لريال مدريد كما أنها تحتوي على أماكن للتنزه وقضاء أوقات مميزة مع العائلة.