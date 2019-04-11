رياضة | صفقة تبادلية بين ريال مدريد وإنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية بين ريال مدريد وإنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال نادي إنتر ميلان الإيطالي متفائلاً حول التوقيع مع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد في فترة الانتقالات القادمة.

ذكر موقع الكالتشيو ميركاتو، أن إنتر ميلان لا يزال متفائلاً في التعاقد مع مودريتش بعد فشل المفاوضات السابقة بسبب سعر الصفقة في الصيف الماضي.

واشارت التقارير إلى أن سكرينيار مدافع إنتر ميلان قد يلعب دوراً كبيراً في انتقال مودريتش إلى إيطاليا حال دخوله في في صفقة تبادلية مع ريال مدريد.

ويفكر إنتر ميلان في تقديم سكرينيار كورقة مساومة للتعاقد مع لوكا مودريتش، وفي هذا الحالة لن يدفع ريال مدريد الـ100 مليون في صفقة سكرينيار والتي فرضها إنتر ميلان نظير التخلي عن خدمات اللاعب.