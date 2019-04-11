رياضة | اليويفا يتهم جماهير توتنهام بالشغب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليويفا يتهم جماهير توتنهام بالشغب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اتهامات واضحة لنادي توتنهام الإنجليزي بسبب شغب الجماهير خلال مواجهة مانشستر سيتي السابقة.

وشهدت مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اقتحام المشجعين لملعب توتنهام الجديد في اللقاء الذي حسمه توتنهام بهدف نظيف سجله سون هيونغ مين.

ذكرت شبكة سكاي سبورت، أن الاتحاد الأوروبي بدأ إجراءات انضباطية ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي حيث ستنظر لجنة الانضباط ، في الاتهام الموجه للفريق الإنجليزي في السادس عشر من مايو المقبل.

وسيحاول مانشستر سيتي في لقاء الإياب تعويض خسارة مباراة الذهاب بهدف نظيف عندما يستقبل توتنهام يوم الأربعاء المقبل على ملعب الاتحاد.