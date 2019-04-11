رياضة | مدرب ناميبيا: لا أتمني مواجهة مصر ببطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ناميبيا: لا أتمني مواجهة مصر ببطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنى ريكاردو مانيتي المدير الفني لمنتخب ناميبيا، الابتعاد عن مواجهة المنتخب المصري خلال قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في مصر في شهر يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

وقال ريكاردو في تصريحات صحفية اليوم الخميس "أتمنى أن تبعدنا القرعة عن مواجهة مصر، سيكون من الصعب مواجهة الفراعنة أمام جمهورهم".

وتقام غدًا الجمعة قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، على سفح الهرم بمنطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة غرب العاصمة المصرية القاهرة .

ويستعد المنتخب الناميبي لتسجيل ظهوره الثالث في أمم أفريقيا، بعدما شارك في نسختي المسابقة عامي 1998 ببوركينا فاسو و2008 بغانا، لكنه لم يتمكن من عبور مرحلة المجموعات في مشاركتيه السابقتين.