رياضة | نجم صن داونز يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم صن داونز يوجه رسالة قوية إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمنى ثيمبا زواني، نجم ماميلودي صن داونز، تسجيل المزيد من الأهداف في كل مباراة يلعبها مع فريقه وذلك يأتي قبل يومين من مواجهة النادي الأهلي المرتقبة.

ويستضيف الأهلي على ملعبه منافسه صن داونز يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب، بإياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وكان فريق صن داونز قد فاز على الأهلي بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب لينهي بشكل كبير على آمال الكتيبة الأهلاوية.

وأوضح زواني في تصريحاته لموقع "كيك أوف" الجنوب أفريقي: "لدي ثقة مرتفعة في الوقت الحالي، ولكن بالنسبة لي فيجب عليّ بذل المزيد من الجهد وتسجيل العديد من الأهداف".

وتابع: "أنا أحصل في كل مباراة على 3 أو 4 فرص للتسجيل، ولكنني لن نجح سوى في تسجيل هدف وحيد، أشعر بأن عليّ تسجيل هدفين أو 3 في كل مباراة".