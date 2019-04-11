رياضة | عاجل.. توتنهام يكشف تفاصيل إصابة هاري كين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. توتنهام يكشف تفاصيل إصابة هاري كين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي توتنهام الإنجليزي عن حجم إصابة هاري كين مهاجم الفريق بعد تعرضه للإصابة خلال الأيام الماضية في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وتعرض هاري كين لإصابة قوية على مستوي الكاحل غادر على آثرها ملعب لقاء توتنهام ومانشستر سيتي في الدقيقة 58 بالشوط الثاني وشارك بديلاً له زميله لوكاس مورا.

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ذكرت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية، أن توتنهام أكد إصابة هاري كين على مستوي أربطة الكاحل ولكن لم يتم الكشف عن مدة الغياب حتي الآن.

واضاف توتنهام في بيانه أن هاري كين سيخضع لاختبار جديد في الأسبوع المقبل من الجهاز الطبي للفريق وسيتم تحديد مدة غيابه عن الفريق.

الجدير بالذكر أن توتنهام نجح في الفوز على مانشستر سيتي بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي الأبطال.