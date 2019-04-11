رياضة | حوار| مهاجم هورويا الغيني: واثق من تخطي الوداد.. والأهلي سيفوز على صن داونز ولكن!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار| مهاجم هورويا الغيني: واثق من تخطي الوداد.. والأهلي سيفوز على صن داونز ولكن! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى بولاجي سيمون ساكين مهاجم نادي هورويا الغيني أن لقاء فريقه أمام الوداد المغربي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون في غاية الصعوبة وذلك بعد التعادل في غينيا سلبياً في الذهاب.

كما يتوقع النيجيري "سيمون" أن فريقه سيفوز باللقاء ويواجه صن داونز الجنوب أفريقي في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث سيمون ساكين "26 عاماً" مهاجم هورويا الغيني عبر "الخليج 365 الرياضي" عن حظوظ فريقه في مباراة الإياب أمام الوداد المغربي وتوقعاته لنتيجة مباراة الأهلي وصن داونز ولبطل النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

1- كيف ستكون مباراة فريقك أمام الوداد بعد التعادل ذهاباً؟

سنلعب مباراة يوم السبت أمام الوداد بقوة فهي كالنهائي بالنسبة لنا وسنقدم كل ما لدينا خلالها وأنا أثق في إننا سنتأهل للدور القادم.

2- الإياب في المغرب.. هل نتيجة الذهاب خطيرة بالنسبة لكم؟

التعادل السلبي في الذهاب هو أمر خطير بالنسبة للفريقين ولكننا نتطلع إلى التسجيل أولاً وسنقوم بالتعامل الصحيح في باقي الوقت من المباراة.

3- كيف ترى نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز.. هل تأهل الأخير؟

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أعتقد أن فريق صن داونز قد قام بالمطلوب منه في الذهاب بالتأكيد لقد تأهل للدور نصف النهائي بالفعل".

4- هل يقوم الأهلي بـ"ريمونتادا" أمام صن داونز؟

النادي الأهلي سيفوز في مباراة الإياب على صن داونز ولكن ليس بنتيجة 6-0!، لأن الفريق الجنوب إفريقي يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين وظهر ذلك في الذهاب.

5- حال تأهل هورويا.. من كنت تفضل مواجهته في النصف نهائي صن داونز أم الأهلي؟

أتمنى مواجهة صن داونز أنه فريق جيد للغاية وستكون مباراة قوية بيننا.

6- برأيك.. من سيكون بطل النسخة الحالية من دوري الأبطال؟

أتمنى أن يكون البطل هورويا أو تي بي مازيمبي الكونغولي

7- من أقوى خصم بالنسبة لك في دوري الأبطال هذه النسخة؟

الترجي التونسي هو أصعب فريق واجهناه لقد تعادلنا معه في الذهاب 1-1 وخسرنا 2-0 في الإياب بدور المجموعات.