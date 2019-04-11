رياضة | إشارة زيدان تحسم صفقة ريال مدريد المجانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشارة زيدان تحسم صفقة ريال مدريد المجانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال موقف أدريان رابيو لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عالق حول وجهته القادمة عقب الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

ذكر موقع البرنابيو، أن أدريان رابيو بات على مشارف الانضمام لنادي جديد بعد اتخاذه قراراً بالرحيل عن باريس سان جيرمان وعدم تمديد عقده بشكل رسمي.

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واكدت التقارير على أن برشلونة تراجع في الفترة الماضية عن ضم لاعب وسط باريس أدريان رابيو بالرغم من عدم دفع النادي لأي أموال في الصفقة.

ويعد ريال مدريد هو النادي الأقرب للحصول على خدمات أدريان رابيو ولكن إشارة زين الدين زيدان هي من ستحدد موقف انضمام اللاعب للنادي الإسباني.

زيدان وضع كانتي لاعب وسط تشيلسي وبوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد على طاولة التعاقدات ولكن حال فشل التعاقد مع واحد من الثنائي سيتجه زيدان للتعاقد مع رابيو مجانا في الميركاتو الصيفي.