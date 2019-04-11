رياضة | عاجل.. رئيس الزمالك يوقع عقوبة قوية على النقاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الزمالك يوقع عقوبة قوية على النقاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر رئيس نادي الزمالك توقيع عقوبة مالية على التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق بسبب ما بدر منه في مباراة المصري البورسعيدي ببطولة الدوري.

وتغلب المصري على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش بالسويس.

وأعطى رئيس الزمالك تعليماته بمعاقبة حمدي النقاز ماليًا بسبب اعتراضه على محمد عادل حكم اللقاء بشكل مضاعف وطرده وحرمان الفريق من خدماته في مباراة الإسماعيلي القادمة ببطولة الدوري.

يذكر أن الزمالك يستعد لملاقاة فريق حسنية أغادير المغربي يوم الأحد القادم في إياب الدور ربع النهائي ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية.