رياضة | تطور مفاجيء في صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطور مفاجيء في صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمسك البلجيكي إدين هازارد لاعب وسط فريق تشيلسي بالانتقال لصفوف ريال مدريد الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن هازارد يرى أن الانتقال لريال مدريد بطل أوروبا يجب أن يحدث في صيف العام الحالي وإلا لن يتحقق أبدًا.

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وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن هازارد يري أن هذا الوقت المناسب لإرتداء قميص ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة فإن الصفقة المنتظرة ستبلغ قيمة انتقال لتشيلسي من الريال تبلغ 100 مليون إسترليني بعقد لمدة ست سنوات.

وكانت تقارير صحفية أكدت تحرك إدارة ريال مدريد بشكل رسمي لحسم صفقة "هازارد".