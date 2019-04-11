شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني: الاتحاد السكندري (2) – (1) بيراميدز.. قمر يسجل الثاني (لحظة بلحظة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نحج فريق الاتحاد السكندري، في التقدم على نظيره بيراميدز، بهدف، في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعهما على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن إطار لقاءات الجولة الـ29 من الدوري الممتاز.

وجاء هدف الاتحاد عقب استغلال المهاجم رزاق سيسيه خطأ أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، ليحرز الهدف الأول في الدقيقة 35.

وشهدت الدقيقة 52 حالة طرد للاعب بيراميدز السوري عمر خربيين بعد حصولة على الإنذار الثاني.