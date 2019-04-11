شكرا لقرائتكم الزمالك يفقد الصدارة بعد 210 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعثر نادي الزمالك أمام المصري البورسعيدي و خسر بنتيجة 2/1 ضمن مباريات الاسبوع الـ27 من الدوري العام.

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و خسر الزمالك الصدارة لأول مرة هذا الموسم عندما تساوى في عدد المباريات مع النادي الاهلي، و كان الزمالك تصدر ترتيب الدوري العام تحديدا في الاسبوع السادس عندما فاز على طلائع الجيش بثلاثية محمد علاء.

و يتصدر جدول الترتيب الاهلي برصيد 58 نقطه بفارق نقطه وحيد عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني.