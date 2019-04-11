شكرا لقرائتكم شاهد خناقة لاعبى المقاولون وحرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مباراة المقاولون العرب و حرس الحدود مشادة كلامية بين لاعبى الفريقين نتيجة تدخل عنيف من لاعب الحدود مصطفي جمال مع يوسف الجوهري ليدخل الفريقين فى مشادة قبل أن يتدخل حكم اللقاء.

يستدرج المقاولون العرب نظيره حرس الحدود على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها ذئاب الجبل بحثاً عن الفوز بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة فى أخر ظهور فيما خسر الحدود من سموحة بهدفين مقابل هدف فى إطار نفس الجولة .

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 7 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 31 هدف فيما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 33 هدف .