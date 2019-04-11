شكرا لقرائتكم كاف يدعو محمد شوقى لحضور قرعة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى محمد شوقى نجم النادي الأهلى و منتخب مصر السابق ، والمدرب الحالي للمنتخب الأوليمبي دعوة من الاتحاد الأفريقي – كاف – لحضور قرعة أمم أفريقيا التى تقام فى الثامنة مساء غداً تحت سفح الأهرامات. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف- عن التصنيف النهائى لأمم أفريقيا 2019 غداً ، تحت سفح الأهرامات ، وجاء التصنيف كالتالي : التصنيف الأول : مصر - الكاميرون - السنغال - تونس - نيجيريا – المغرب. Advertisements التصنيف الثاني : جمهورية الكونغو الديمقراطية - مالي - كوت ديفوار - الجزائر - غانا – غينيا. التصنيف الثالث: جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر – كينيا. التصنيف الرابع : زيمبابوي - غينيا بيساو - ناميبيا - أنجولا - تنزانيا – بوروندي.

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