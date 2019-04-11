شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يتوجه لأمير عزمى بعد مباراة الزمالك والمصرى..اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى على التوجه لأمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك من أجل تهدئته واصطحابه لخارج الملعب بعد نهاية مباراة الفريقان عقب انفعال أمير عزمى اعتراضا على القرارات التحكيمية عقب نهاية مواجهة الفريقان فى الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز والتى انتهت بخسارة الزمالك بهدفين مقابل هدف.

كما شد إيهاب جلال من أزر محمود علاء مدافع الزمالك بعدما حرص الأخير على التوجه له عقب نهاية المباراة وخسر الفريق الأبيض فرصة استعادة صدارة الدورى الممتاز بتوقف رصيده عند 57 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن الأهلى الذى تصدر المسابقة، في حين رفع المصرى رصيده إلى 45 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول الدورى الممتاز.