شكرا لقرائتكم كلمات مسيئة.. توقف دييغو كوستا 8 مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى دييغو كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد عقوبة الإيقاف ثماني مباريات، بسبب سلوكه تجاه الحكم خيسوس جيل مانزانو، خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام برشلونة صفر - 2 يوم السبت الماضي بالدوري الإسباني.

وتم طرد كوستا في الشوط الأول بسبب توجيه لغة مهينة أو مسيئة إلى الحكم. وقام الاتحاد الإسباني لكرة القدم بمعاقبة اللاعب يوم الخميس بالإيقاف أربع مباريات بسبب الإهانة وأربع مباريات أخرى لقيامه بجذب الحكم اعتراضا عليه.

وجعل الطرد الذي تلقاه كوستا أتلتيكو يكمل المباراة بعشرة لاعبين وتعرض الفريق للخسارة والتي جعلت الفريق متأخرا بفارق 11 نقطة خلف برشلونة، المتصدر، مع تبقي سبع مباريات على نهاية الدوري، وربما يقوم أتلتيكو بالتقدم باستئناف على عقوبة كوستا، ولكن اذا لم تخفف العقوبة، لن يتمكن اللاعب من المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية أن كوستا نفى استخدام أي عبارات مهينة للحكم، وبدلا من ذلك ألقى باللوم على سوء تفاهم كان يعبر فيه عن استيائه من الموقف بدلا من الهجوم على الحكم.