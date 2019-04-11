شكرا لقرائتكم خبر عن "متصدر كلمنى عادى".. الأهلاوية يحتفلون بتصدر ترتيب جدول الدورى بعد خسارة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب هزيمة الزمالك أمام المصرى البورسعيدى اليوم بنتيجة 1/2 ، وانفراد فريق الأهلى بصدارة ترتيب الدورى المصرى لأول مرة فى الموسم بشكل دائم، استغل صناع الكوميك الأهلاوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفرصة للتعبير عن فرحتهم.

الجمهور الأهلاوى بدأ فور انتهاء الزمالك والمصرى فى "التحفيل" على خسارة الأبيض عبر هاشتاج "الزمالك والمصرى" الذى تصدر تويتر، وتضمن العديد من الكوميكس الساخرة.

ويذكر أنه بعد خسارة الزمالك اليوم توقف رصيده عند 57 نقطة ويستمر فى المركز الثانى خلف الأهلى صاحب المركز الأول برصيد 58 نقطة فيما ارتفع رصيد المصرى للنقطة 45 ويحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.









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