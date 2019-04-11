شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. بيراميدز يقسو على الاتحاد بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم فريق بيراميدز مع نظيره الاتحاد السكندرى باستاد المكس فى افتتاحية الجولة التاسعة و العشرون من مسابقة الدورى

وتلقى الاتحاد السكندرى هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة فى أخر لقاء جمع الفريقين ، فى إطار الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى ، وقد أقيمت المباراة 2 نوفمبر الماضى .

انتهت المباراة بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد أحرزهم أحمد ايمن منصور ، و رجب بكار وكينو