فلاش باك.. بيراميدز يقسو على الاتحاد بثلاثية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم فريق بيراميدز مع نظيره الاتحاد السكندرى باستاد المكس فى افتتاحية الجولة التاسعة و العشرون من مسابقة الدورى
وتلقى الاتحاد السكندرى هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة فى أخر لقاء جمع الفريقين ، فى إطار الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى ، وقد أقيمت المباراة 2 نوفمبر الماضى .
انتهت المباراة بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد أحرزهم أحمد ايمن منصور ، و رجب بكار وكينو
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