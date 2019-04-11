شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول ..التعادل السلبي بين المقاولون وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب و حرس الحدود بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام .

شهدت مباراة المقاولون العرب و حرس الحدود مشادة كلامية بين لاعبى الفريقين نتيجة تدخل عنيف من لاعب الحدود مصطفي جمال مع يوسف الجوهري ليدخل الفريقين فى مشادة قبل أن يتدخل حكم اللقاء.

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين وانحصر اللعب معظم فترات الشوط الاول فى وسط الملعب ، قبل أن ينشط حرس الحدود فى الدقائق الـ10 الأخيرة ويصلو أكثر من مرة لمرمى محمود أبو السعود الذى ينقذ أكثر من هدف مؤكد ، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

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كما شهد نهاية الشوط الأول مشادة ثانية بعد تعرض اللاعب علاء عابد للضرب فى رأسه فى كرة مشتركة.

ويحتل المقاولون العرب قبل المباراة المركز السادس برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 7 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 31 هدف فيما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 33 هدف .