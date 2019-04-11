شكرا لقرائتكم خبر عن بروح رياضية.. إيهاب جلال يهدأ مدرب الزمالك ويشد من أزر محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى على التوجه لأمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك من أجل تهدئته واصطحابه لخارج الملعب فى ظل حالة الإنفعال التى ظهرا عليها اعتراضا القرارات التحكيمية، بعد نهاية مباراة الفريقان فى الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز والتى انتهت بخسارة الزمالك بهدفين مقابل هدف.

كما شد إيهاب جلال من أزر محمود علاء مدافع الزمالك بعدما حرص الأخير على التوجه له عقب نهاية المباراة وخسر الفريق الأبيض فرصة استعادة صدارة الدورى الممتاز بتوقف رصيده عند 57 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن الأهلى الذى تصدر المسابقة، في حين رفع المصرى رصيده إلى 45 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول الدورى الممتاز.