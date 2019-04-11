شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صاروخية السعيد على مرمى المصرى.. ومسعود يتألق فى التصدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد عمر السعيد مهاجم الزمالك كرة صاروخية على مرمى المصرى البورسعيدى، تصدى لها ببراعة حارس المرمى أحمد مسعود ليحولها لضربة ركنية فى الدقيقة 86 عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الجيش بالسويس، فى إطار الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز.

وتقدم المصرى بالهدف الأول عن طريق إسلام أبو سليمة، وأحرز أوستن أموتو الهدف الثانى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأحداد. خط الهجوم: خالد بوطيب.

وجاء تشكيل المصرى كالتالى: حراسة المرمى: أحمد مسعود. خط الدفاع : محمود حمد وأحمد شوشة وإسلام أبوسليمة وكريم العراقي. خط الوسط: سعيدو سمبوري وايزي ايمكيا وإسلام عطية واسلام عيسى. خط الهجوم: أمامتشي أموتو ومحمود وادي.



فريق المصرى وفريق الزمالك (1)



فريق المصرى وفريق الزمالك (2)



فريق المصرى وفريق الزمالك (3)



فريق المصرى وفريق الزمالك (4)



فريق المصرى وفريق الزمالك (5)



فريق المصرى وفريق الزمالك (6)



فريق المصرى وفريق الزمالك (7)



فريق المصرى وفريق الزمالك (8)



فريق المصرى وفريق الزمالك (9)



فريق المصرى وفريق الزمالك (10)



فريق المصرى وفريق الزمالك (11)



فريق المصرى وفريق الزمالك (12)



فريق المصرى وفريق الزمالك (13)



فريق المصرى وفريق الزمالك (14)



فريق المصرى وفريق الزمالك (15)



فريق المصرى وفريق الزمالك (16)

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فريق المصرى وفريق الزمالك (18)



فريق المصرى وفريق الزمالك (19)



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فريق المصرى وفريق الزمالك (21)



فريق المصرى وفريق الزمالك (22)



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فريق المصرى وفريق الزمالك (31)



فريق المصرى وفريق الزمالك (32)



فريق المصرى وفريق الزمالك (33)