شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الاتحاد السكندرى يتقدم على بيراميدز بهدف سيسيه فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمرمباراة الاتحاد السكندرى وبيراميدز التى تجمعهما حاليًا على ستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بتقدم زعيم الثغر بهدف دون رد.

وأحرز رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندرى، هدف التقدم لفريقه أمام بيراميدز فى الدقيقة 35.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 46 هدف فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 54 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 50 هدف وتلقت شباكه 25 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلا من:

- حراسة المرمى : هاني سليمان خط الدفاع : أحمد توفيق – محمود رزق – محمد أنور – صبري رحيل

Advertisements

خط الوسط : نور السيد – أحمد نبيل "مانجا" – خالد الغندور – عمار حمدي – رزاق سيسيه

خط الهجوم : خالد قمر.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من:

- حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع : عمر جابر – علي جبر – عمرو الميداني – أحمد أيمن منصور خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" – إيريك تراوري – عبد الله السعيد – كريستيان بينافينتي

خط الهجوم : كينو – عمر خربين.