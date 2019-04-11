لأول مرة.. الأهلى ينفرد بصدارة الدورى بعد 25 مباراة بالموسم الحالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفرد فريق الأهلى بصدارة ترتيب فرق الدورى، لأول مرة هذا الموسم، وذلك بعدما خسر الزمالك أمام المصرى البورسعيدى بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ستاد الجيش بالسويس، فى إطار الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز.
منذ بداية منافسات الموسم الحالى، لم يتمكن الأهلى من اعتلاء صدارة الدورى، بشكل دائم، حيث كان يخوض مواجهاته قبل الزمالك، ثم يعود الأخير لإعتلاء الجدول مجددًا، إلا أن الخسارة من الفريق البورسعيدى، منحت المارد الأحمر إعتلاء الصدارة وبفارق نقطة عن الزمالك، وذلك بعد خوض كل فريق منهما 25 مباراة حتى الأن.
وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 57 نقطة ويستمر فى المركز الثانى خلف الأهلى صاحب المركز الأول برصيد 58 نقطة فيما ارتفع رصيد المصرى للنقطة 45 ويحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.
جدول ترتيب الدورى
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