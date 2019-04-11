شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رزاق سيسيه يحرز هدف تقدم الاتحاد على بيراميدز فى الدقيقة 35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندرى، هدف التقدم لفريقه فى شباك بيراميدز بالدقيقة 35 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 46 هدف فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 54 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 50 هدف وتلقت شباكه 25 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.