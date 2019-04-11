شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رزاق سيسيه يحرز هدف تقدم الاتحاد على بيراميدز فى الدقيقة 35 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندرى، هدف التقدم لفريقه فى شباك بيراميدز بالدقيقة 35 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 46 هدف فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 54 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 50 هدف وتلقت شباكه 25 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رزاق سيسيه يحرز هدف تقدم الاتحاد على بيراميدز فى الدقيقة 35 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.