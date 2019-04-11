فيديو.. طرد حمدى النقاز بعد انتهاء مواجهة المصرى ويغيب أمام الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشهر الحكم محمد عادل البطاقة الصفراء الثانية "طرد" فى وجه التونسى حمدى النقاز، للإعتراض على قراراته بعد إنتهاء مباراة الزمالك والمصرى التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ستاد الجيش بالسويس، فى إطار الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى بنتيجة 2/1.
بهذا الطرد يتأكد غياب النقاز عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الإسماعيلى.
بتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 57 نقطة ويستمر فى المركز الثانى خلف الأهلى صاحب المركز الأول برصيد 58 نقطة فيما ارتفع رصيد المصرى للنقطة 45 ويحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.
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