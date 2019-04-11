شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشرببيني ومحمد الشوربجي يتأهلان لربع نهائي دي بي دي المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني بطلة العالم للاسكواش ولاعبة سبورتنج المصنفة الثانية عالميا، إلى الدور ربع النهائي ببطولة دي بي دي والتي تستضيفها مدينة ايندهوفين الهولندية حتى الرابع عشر من أبريل الجاري.

وفازت الشربيني على منافستها نيكول ديفيد بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 21 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-4, 11-2 .

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كما فاز محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالميا على منافسه كريس سيمبسون بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5 و 11-8 و 11-7، ليتأهل الشوربجي إلى ربع نهائي البطولة .

يذكر أن بطولة دي بي دي تصنف بفئة البطولات الذهبية وفقا للتصنيف العالمي للاتحاد الدولي للاسكواش PSA حيث تقكر قيمة الجوائز المادية للبطولة ب 106 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

يذكر أن الرباعي المصري علي فرج المصنف الأول، كريم عبد الجواد المصنف السادس، رنيم الوليلي المصنفة الأولى ونور الطيب المصنفة الثالثة كان قد حجزوا مقاعده أيضا في الدور ربع النهائي لبطولة دي بي دي .