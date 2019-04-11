شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.." خناقة " بين لاعبى المقاولون و الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة المقاولون العرب و حرس الحدود مشادة كلامية بين لاعبى الفريقين نتيجة تدخل عنيف من لاعب الحدود مصطفي جمال مع يوسف الجوهري ليدخل الفريقين فى مشادة قبل أن يتدخل حكم اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام .

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 7 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 31 هدف فيما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 33 هدف .