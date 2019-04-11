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جروس فى محكمة الزمالك بعد ساعات من الخسارة أمام المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو الزمالك، خلال الساعات المقبلة جلسة مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، من أجل معرفة أسباب الخسارة من المصرى بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز. 

 

وكشف مصدر مسئول بالزمالك إن مجلس إدارة القلعة البيضاء سيناقش مع جروس أسباب الخسارة من الفريق البورسعيدى ما أدى إلى فقدان صدارة الدورى الممتاز التى يحتلها الأهلى حاليا برصيد 58 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك بحانب الاستعدادات لمواجهة حسنية أغادير المغربى، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إياب دور الثمانية للكونفدرالية.

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وكان الزمالك قد تعادل مع أغادير سلبيا فى لقاء الذهاب الذى جمع الفريقان بملعب أدرار فى المغرب وسوف يعود الفريق الأبيض خلال الوقت الحالى إلى القاهرة على أن يخوض تدريباته غدا على ملعب النادى ثم يسافر إلى السويس يوم السبت المقبل من أجل دخول معسكر مواجهة أغادير.

 

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