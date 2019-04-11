الكاف يدعو محمد شوقى لحضور قرعة أمم أفريقيا غداً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد شوقى نجم النادي الأهلى و منتخب مصر السابق ، والمدرب الحالي للمنتخب الأوليمبي دعوة من الاتحاد الأفريقي – كاف – لحضور قرعة أمم أفريقيا التى تقام فى الثامنة مساء غداً تحت سفح الأهرامات. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف- عن التصنيف النهائى لأمم أفريقيا 2019 غداً ، تحت سفح الأهرامات ، وجاء التصنيف كالتالي : Advertisements التصنيف الأول: مصر - الكاميرون - السنغال - تونس - نيجيريا – المغرب. التصنيف الثاني: جمهورية الكونغو الديمقراطية - مالي - كوت ديفوار - الجزائر - غانا – غينيا. التصنيف الثالث: جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر – كينيا. التصنيف الرابع: زيمبابوي - غينيا بيساو - ناميبيا - أنجولا - تنزانيا – بوروندي . التصنيف الأول: مصر - الكاميرون - السنغال - تونس - نيجيريا – المغرب. التصنيف الثاني: جمهورية الكونغو الديمقراطية - مالي - كوت ديفوار - الجزائر - غانا – غينيا. التصنيف الثالث: جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر – كينيا. التصنيف الرابع: زيمبابوي - غينيا بيساو - ناميبيا - أنجولا - تنزانيا – بوروندي من المحتمل أن تكون هناك مواجهة مرتقبة تجمع منتخب مصر مع منتخب الجزائر المتواجد فى التصنيف الثانى وهو ما ستحدده قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 غداً.

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