شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعرض لأول هزيمة محلية بعد 227 يوما من موقعة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد هزيمة الزمالك أمام المصرى أول هزيمة محلية للفريق الأبيض منذ 227 يوم حيث كانت الخسارة الأولى للفريق الأبيض فى النسخة الحالية من الدورى أمام النجوم إف سى، فى الأسبوع الرابع بالدورى بهدف سجله صلاح أمين ومنذ ذلك التوقيت فى 27 أغسطس من العام الماضى لم يتعرض الفريق الأبيض لأي خسارة محلية قبل أن يلحق به المصرى الهزيمة الثانية فى النسخة الحالية من الدورى.

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وتغلب المصرى على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتا، تقدم الثنائى إسلام أبو سليمة وأوستين أموتو للمصرى بالهدف الأول والثانى على الترتيب، قلص محمود علاء الفارق للزمالك بالهدف الأول فى الدقيقة 91 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 57 نقطة ويستمر فى المركز الثانى خلف الأهلى صاحب المركز الأول برصيد 58 نقطة فيما ارتفع رصيد المصرى للنقطة 45 ويحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.