شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بيراميدز يهدر فرصة بـ 3 أرواح أمام مرمى زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر لاعبو بيراميدز فرصة بثلاثة أرواح لإحراز هدف التقدم على الاتحاد السكندرى، فى الدقيقة 9 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 46 هدف فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 54 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 50 هدف وتلقت شباكه 25 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.