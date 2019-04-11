ديسابر يكشف لـ"سوبر كورة" حقيقة التفاوض مع أندية مصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفرنسى ديسابر، المدير الفنى لمنتخب أوغندا، حقيقة العروض التى تلقاها مؤخرا للعودة إلى التدريب فى مصر، وبعض الكواليس التى صاحبت فترة قيادته للنادى الإسماعيلى. لمشاهدة تصريحات مدرب أوغندا اضغط هنا.. Advertisements

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