5 أرقام من خسارة الزمالك أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تلقى فريق الزمالك ضربة موجعة خلال مشواره في مسابقة الدوري بالخسارة من فريق المصري البورسعيدي بهدف مقابل هدفين في المباراة التي جاءت ضمن الجولة 28 من مسابقة الدوري.

الزمالك فقد صدارة الدوري ليصبح في المركز الثاني برصيد 57 نقطة ليترك الأهلي في مقدمة الدوري بفارق نقطة بعدما حقق الأحمر فوزًا ثمينًا أمس الأربعاء بنتيجة (2-1) على مصر المقاصة.

في المقابل، حافظ فريق المصري البورسعيدي على مركزه الرابع بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة ليصبح على بعد خمس نقاط من فريق مصر المقاصة صاحب المركز الخامس.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ملامح مباراة المصري والزمالك بعد فوز الفريق البورسعيدي:

- ضربة غائبة منذ النجوم

لم يتلق الزمالك أي خسارة محلية منذ مباراة النجوم والتي أقيمت في 27 أغسطس العام الماضي بعدما خسر الأبيض بهدف دون رد.

الزمالك لم يتذوق طعم الخسارة منذ مباراة النجوم والتي أقيمت في الجولة الرابعة حيث حقق الأبيض بعدها 15 فوزًا مقابل خمس تعادلات بمسابقة الدوري.

- علاء الهداف

استعاد محمود علاء مدافع الزمالك نغمة التسجيل محليًا حيث غاب مدافع الأبيض عن التسجيل منذ مباراة مصر المقاصة والتي جاءت ضمن الأسبوع الـ20 من عمر المسابقة.

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علاء رفع رصيده من الأهداف بعدما سجل في مرمى المصري إلى 13 هدفًا ليصبح على بعد هدف وحيد من أحمد علي مهاجم المقاولون والذي يتصدر قائمة هدافي المسابقة.

- المصري يتفوق

عاد المصري البورسعيدي للتفوق على الزمالك مجددًا في مباراة الدور الثاني حيث سبق وأن فاز الفريق البورسعيدي على الأبيض الموسم الماضي بهدف سجله إسلام عيسى.

الزمالك لم يحقق انتصارين على المصري البورسعيدي مرتين في موسم واحد منذ نسخة (2016 - 2017) وقتها فاز الأبيض في مباراة الدور الأول بنتيجة (1-0) وبنفس النتيجة في مباراة الدور الثاني.

- فوز رابع

حقق إيهاب جلال المدير الفني للمصري فوزه الرابع تاريخيًا أمام الزمالك بعدما سبق وأن تفوق على الأبيض ثلاث مرات سابقة خلال فترة تواجده مع فريقه الأسبق مصر المقاصة.

صاحب الـ51 عامًا واجه الزمالك تسع مرات سابقة حقق الفوز في أربع مناسبات مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

- ضربة أبو سليمة

عاد إسلام أبو سليمة مدافع فريق المصري البورسعيدي لزيارة شباك الزمالك مجددًا حيث سبق وأن سجل مدافع الفريق الساحلي هدفًا في مرمى الأبيض.

أبو سليمة سجل أول أهدافه أمام الزمالك كان مع المصري أيضًا وتحديدًا في لقاء الدور الأول من نسخة (2017 -2018) وقتها تفوق الأبيض بهدفين مقابل هدف ضمن الأسبوع الثالث.