إيهاب جلال يعلق على انتصاره أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

وصف إيهاب جلال المدير الفني للمصري فوز فريقه على الزمالك بـ"الأصعب خلال الموسم الحالي"، وذلك بعدما تجاوز الأبيض وأسقطه من صدارة جدول الترتيب.

وقال إيهاب جلال في تصريحاته عقب الفوز على الزمالك 2-1 في الدوري الممتاز أن فريقه حقق أصعب فوز في الموسم الحالي.

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وأوضح المدير الفني للمصري أن فريقه كان يواجه منافسًا كبيرًا وكان يتصدر البطولة قبل مباراة الفريقين، وينافس على اللقب، مشددًا على أن المباراة كانت صعبة للغاية.

وتابع، قائلا: "أسعد أمر بالنسبة لي هو ابتعاد المصري عن منطقة الخطر والتواجد في المربع الذهبي."

وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف وتوقف رصيده عند 57 نقطة متاخرًا بفارق نقطة عن الأهلي الذي تصدر المسابقة لأول مرة هذا الموسم، في حين رفع المصري رصيده إلى 45 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن مصر للمقاصة صاحب المركز الخامس.