الحكم يطرد حمدي النقاز عقب خسارة الزمالك من المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
طرد محمد عادل حكم الساحة لمباراة المصري والزمالك ضمن الجولة الـ28 من الدوري الممتاز، حمدي النقاز المدافع الأيمن للضيوف.
واستطاع المصري أن يلحق بالزمالك الهزيمة الثانية في الدوري الممتاز، ويقطع سلسلة اللا هزيمة المستمرة منذ 27 أغسطس الماضي، بعدما تجاوزه بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد الجيش بالسويس.
وقام النقاز بالاعتراض على محمد عادل عقب إطلاق صافرته بنهاية المباراة ليشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ويطرده.
وأشهر محمد عادل البطاقة الأولى في وجه النقاز بعدما اعتدى بدون كرة على لاعب المصري في الدقيقة 90+2 من الدوري الممتاز.
وسيغيب النقاز عن الزمالك في مباراة الإسماعيلي المقبلة بالدوري الممتاز، لينضم إلى محمود حمدي "الونش" الذي تعرض للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.
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