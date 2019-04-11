انت الان تتابع تفاصيل خبر "صور" يُتوّج بطلاً لـ"أغلى الكؤوس العُمانية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 11 أبريل 2019 08:58 مساءً - تُوّج نادي "صور" بطلاً لكأس جلالة السلطان قابوس لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه؛ إثر فوزه على فنجاء بهدفين مقابل هدف، بعد التمديد، في المباراة النهائية التي جمعت الطرفين، مساء الخميس، على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

أنهى فنجاء الشوط الأول من نهائي "أغلى الكؤوس" متقدماً بهدف محمد النجاشي، من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بحائط الصد، ثم أكملت طريقها إلى الشباك، مع حلول الدقيقة الـ36.

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وقبل 8 دقائق من صافرة النهاية عدّل جمعة الجامعي النتيجة بعدما تهيأت أمامه الكرة داخل منطقة الجزاء، ليودعها في الشباك، وسط فرحة كبيرة في المدرجات.

ولجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، التي عرف شوطها الأول، وتحديداً في الدقيقة الـ95، تقدم صور بهدف ثانٍ بأقدام أيمن إبراهيم، الذي لم يجد صعوبة تذكر في هز الشباك بعدما فشل حارس فنجاء في التصدي لكرة عرضية سهلة.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الإضافي الثاني، ليحصد صور لقبه الرابع، ويفشل فنجاء، الأكثر تتويجاً بالكأس الغالية، في إضافة اللقب العاشر إلى خزائنه.