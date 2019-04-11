انت الان تتابع تفاصيل خبر "صلاح" يفلت من عقوبة أوروبية رادعة.. ماذا فعل؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 11 أبريل 2019 08:58 مساءً - نجا النجم المصري محمد صلاح، "أيقونة" نادي ليفربول الإنجليزي، من مقصلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على خلفية تدخله العنيف ضد أحد لاعبي بورتو البرتغالي، في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنفست جماهير الفريق الإنجليزي "الصعداء"، بعدما تأكد عدم تعرض "الملك المصري" لعقوبة إدارية بأثر رجعي؛ لتدخله الخشن على لاعب وسط بورتو دانيلو بيريرا.

وبحسب ما أوردته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تنص لوائح اليويفا على أن القرارات التي يتخذها الحكم خلال المباراة تُعد "نهائية"، ولا تتم مراجعتها من قبل اللجنة التأديبية للاتحاد القاري.

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وأشارت إلى أنه في حالات "سوء السلوك" يُمكن اتخاذ إجراء تأديبي حتى لو لم يرَ الحكم وطاقمه اللعبة، مشددة على أن هذه الحالة "لا تنطبق على صلاح".

واستحوذت اللقطة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وأجمعت الغالبية العظمى من عشاق الكرة على أن نجم الكرة المصرية كان يستحق البطاقة الحمراء.

في ذات السياق، استهجن لاعبو بورتو، وفي مقدمتهم الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، إضافة إلى إدارة النادي البرتغالي، تدخل المهاجم المصري على بيريرا.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول حقق فوزاً واضحاً على بورتو بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب "أنفيلد"، ليضع قدماً في نصف نهائي "ذات الأذنين".