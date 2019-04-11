انت الان تتابع المظاليم.. المنافسة تشتعل على الصعود ونجاة الشمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٤٣ م
إف سي مصر
شهدت مباريات الجولة الخامسة والعشرين وقبل الأخيرة منافسات المجموعة الثانية من بطولة دوري القسم الثاني، العديد من المفاجآت، حيث اشتعلت المنافسة بعد تعادل نادي مصر مع نظيره منتخب السويس، ليظل إف سي متصدرًا برصيد 51 نقطة، فيما جاء السويس في المركز التاسع برصيد 30 نقطة، وارتقى فريق سيراميكا كليوباترا إلى المركز الثاني بعدما حقق الفوز على نظيره جمهورية شبين بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، وجاء شبين في المركز الثامن برصيد 31 نقطة.
فريق القناة تمسك بالمنافسة على الصعود، بعدما حقق الفوز على نظيره دمياط بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، فيما جاء دمياط في المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة وهبط رسميًا. وتراجع فريق الترسانة إلى المركز الرابع، بعدما تعادل مع نظيره النصر، سلبيًا، لفقد الشواكيش المنافسة على الصعود
فريق القناة تمسك بالمنافسة على الصعود، بعدما حقق الفوز على نظيره دمياط بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، فيما جاء دمياط في المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة وهبط رسميًا.
وتراجع فريق الترسانة إلى المركز الرابع، بعدما تعادل مع نظيره النصر، سلبيًا، لفقد الشواكيش المنافسة على الصعود نسبيًا.
وابتعد فريق الشمس عن منطقة الهبوط بعدما تعادل سلبيًا مع نظيره بورتو السويس، الذي هبط رسميًا إلى القسم الثالث بعدما جاء في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة.
وحقق فريق كوكاكولا الفوز على نظيره الزرقا بهدف نظيف، ليرفع الأول رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس، وجاء الزرقا في المركز الحادي عشر.
وفاز أبي صقل الذي هبط رسميًا إلى القسم الثالث على المريخ البورسعيدي بثلاثة أهداف لهدفين، ليظل الفريق البورسعيدي في المركز السابع برصيد 32 نقطة.
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