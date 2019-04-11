انت الان تتابع أيمن المزين: أهدي التأهل للممتاز إلى أسرتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م

هنأ أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا جماهير محافظة الغربية على تأهل أبناء السيد البدوي للدوري الممتاز بعد فوز الفريق على نظيره سيدي سالم والوصول للنقطة 49 وحسم التأهل بشكل رسمي، حيث أكد المدير الفني لأبناء السيد البدوي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة أنه يحمد الله على التأهل. وقال المدير الفني لفريق طنطا إنه يهدي التأهل للممتاز إلى والده ووالدته ولأسرته قائلًا : "يارب أكون قدرت أرفع راسكم وأشرفكم وإن تعبكم معايا لم يذهب على الفاضي".

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وأضاف أيمن المزين خلال تصريحاته عقب المباراة، أنه دائمًا ما يخبر لاعبيه أن الاجتهاد والعمل ليس من أجل أنفسهم فقط بل لأسرهم ولجماهير طنطا ولمجلس الإدارة لأن الجميع ينتظرهم في الممتاز من أجل تحقيق نجاحات تتشرف بها محافظة الغربية. وواصل المزين أن صعوده اليوم مع طنطا هو الصعود الرابع له للدوري الممتاز